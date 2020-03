10:19 Uhr

Auto überschlägt sich: Zweijähriger verletzt

Eine Mutter verliert zwischen Wallerstein und Ehringen die Kontrolle über ihren Wagen.

Ein zwei Jahre alter Bub ist bei einem Unfall am Montagmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn in das rechte Bankett ab, als sie auf der Kreisstraße DON 12 zwischen Wallerstein und Ehringen unterwegs war. Die junge Frau lenkte daraufhin zu stark dagegen und verlor die Kontrolle über den Pkw. Der Wagen überschlug sich und kam im linken Graben neben der Fahrbahn zum Liegen. Im Auto befanden ihr ihr zwei Jahre alter Sohn und der Lebensgefährte. Alle Drei mussten im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (pm)

