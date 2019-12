vor 36 Min.

Auto überschlägt sich

Glatteis war Ursache des Unfalls

Am Freitagmorgen fuhr ein 23-jähriger mit seinem Pkw von Amerbach in Richtung Megesheim. Aufgrund plötzlicher Eisglätte geriet sein Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der junge Mann musste leicht verletzt ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, zusammen mit dem Schaden an der Böschung, ca. 3500 Euro. (pm)

