vor 22 Min.

Autodiebstahl in Wallerstein: Vorfall in Mainacht war erfunden

Der Fahrzeughalter verursacht den Unfall in Wallerstein selbst und versuchte, den Unfall zu vertuschen.

Ein 27-jähriger Mann hat gegenüber der Polizei eine Unfallflucht vorgetäuscht. Den Beamten war in der Freinacht ein Unfall mit einer umgefahrenen Laterne in Wallerstein gemeldet worden (wir berichteten). Mittlerweile hat sich nach Angaben der Polizei herausgestellt, dass der Diebstahl vom Fahrzeughalter inszeniert wurde. Die Beamten hatten in der Nacht zum 1. Mai eine umgefahrene Laterne sowie ein stark beschädigtes Auto in Wallerstein vorgefunden. Der Sachschaden betrug mehrere tausend Euro. Der Eigentümer des Wagens erstattete an diesem Abend eine Anzeige bei der Polizei. Sein Auto sei von Unbekannten gestohlen worden.

Aufgrund der vorgefundenen Spuren geriet der Fahrzeughalter nun selbst ins Visier der Ermittler. Nach eindeutiger Beweislage legte der 27-Jährige am Montag ein Geständnis ab. Mit der Anzeige hatte er versucht, den selbst verschuldeten Unfall, zu vertuschen. Im Gegenzug wurde ein weiteres Verfahren, das Vortäuschen einer Straftat, gegen den Mann eingeleitet. (pm)

