vor 20 Min.

Autofahrer bezahlt Tankfüllung nicht

Unbekannte haben in Möttingen ihre Tankfüllung nicht bezahlt.

Unbekannte haben in Möttingen getankt und sind ohne zu bezahlen weitergefahren.

Unbekannte haben ihr Auto am Sonntagmittag in der Romantischen Straße in Möttingen getankt. Obwohl sich anschließend alle drei Insassen noch im Tankstellengebäude aufhielten, bezahlten sie die Tankfüllung nach Angaben der Polizei nicht. Die Rechnung betrug knapp 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pm)

Themen Folgen