vor 18 Min.

Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn und muss ins Krankenhaus

Der 60-Jährige kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Was der Grund für den Unfall ist.

Am Montagmittag ist ein 60-Jähriger mit seinem Auto von Maihingen in Richtung Birkhausen gefahren. Wie die Polizei berichtet, kam der 60-Jährige aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Fahrbahn ab. In diesem Moment kam ihm ein 39-jähriger Autofahrer entgegen, mit dem der 60-Jährige kollidierte. Der 60-jährige Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 39-Jährige blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Am Auto des 60-Jährigen entstand ein Totalschaden, beim anderen Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. RN

