vor 17 Min.

Autofahrer mit 0,5 Promille in der Nördlinger Innenstadt unterwegs

Ein 28-Jähriger wird von der Polizei Nördlingen kontrolliert – der Mann ist alkoholisiert. Recherchen der Polizei ergeben noch etwas anderes.

Alles, was zu einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr beiträgt, ist am Sonntagnachmittag von einem 28-jährigen Autofahrer sträflich missachtet worden. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 16 Uhr in der Nördlinger Innenstadt. Wie sich herausstellte, saß der Fahrer berauscht hinter dem Steuer.

Mit 0,5 Promille und ohne Führerschein durch die Nördlinger Innenstadt

Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille, darüber hinaus gestand er den Konsum von Drogen. Nach einer Blutentnahme war es dem Ganzen noch nicht genug, denn Recherchen ergaben, dass der 28-Jährige auch keinen Führerschein besaß. Ihn erwarten deshalb jetzt gleich mehrere Anzeigen, teilt die Polizei mit. (pm)

