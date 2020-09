vor 18 Min.

Autofahrer prallt bei Ehingen gegen Güllefass

Ein Landwirt missachtet die Vorfahrt eines Autofahrers bei Ehingen. Es kommt zu einem folgenschweren Zusammenstoß.

Ein Landwirt hat am Montagvormittag versucht, mit seinem Ackergespann mit angehängtem Güllefass die Staatsstraße von Ehingen kommend in Richtung Heuberg zu überqueren. Nach Angaben der Polizei übersah er hierbei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer, der in Richtung Belzheim fuhr. Daraufhin prallte das Auto gegen das Güllefass. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. PM

