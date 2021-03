09:27 Uhr

Autofahrer streift Radfahrer bei Alerheim

Ein Autofahrer überholt einen Fahrradfahrer bei Alerheim. Weil er den Sicherheitsabstand nicht halten kann, streift er den Radler, der daraufhin stürzt.

Ein Autofahrer hat bei Alerheim einen Fahrradfahrer gestreift, der daraufhin stürzte. Nach Angaben der Polizei fuhr der 40-jährige Autofahrer am Mittwochmittag auf der Straße zwischen Fessenheim in Richtung Alerheim. Zu spät soll er einen Fahrradfahrer gesehen haben, der in die gleiche Richtung unterwegs war. Der 40-Jährige überholte den 44-jährigen Radfahrer.

Alerheim: Autofahrer streift den Radfahrer, der daraufhin stürzt

Da ihm dann aber Verkehr entgegenkam, konnte der Autofahrer den Radfahrer nicht mit ausreichenden Abstand überholen. Der 44-Jährige wurde vom rechten Außenspiegel gestreift und stürzte. Durch den Sturz erlitt dieser leichte Prellungen und Schürfwunden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro und an dem Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro. (pm)

