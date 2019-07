09:59 Uhr

Autofahrer übersieht Blinken und rammt Abbieger

Personen bleiben unverletzt - Auto musste abgeschleppt werden

Am Freitagmorgen ereignete sich zwischen Dürrenzimmern und Maihingen ein Unfall beim Abbiegen. Ein 53-Jähriger hatte sich zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet und ordnungsgemäß geblinkt. Er wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dies übersah der nachfolgender Pkw-Fahrer und überholte. Durch den Zusammenstoß wurde das abbiegende Fahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Keiner der beiden Unfallbeteiligten wurde verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (pm)

Streifschaden beim Ausparken

Gestern Vormittag kam es in der Hallgasse in Nördlingen zu einem leichten Streifschaden beim Ausparken. Eine Pkw-Fahrerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke und streifte dabei den dahinter geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Verursacherin wurde mündl. verwarnt. (pm)