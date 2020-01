vor 29 Min.

Autofahrer verpasst 75-Jährigem Ohrfeige

Mitten in Auhausen hält der Mann an und reißt die Fahrertür seines Hintermannes auf.

Kurz vor Auhausen kam es am Freitagnachmittag zunächst wohl zu einem Überholmanöver, bei dem zwei Autofahrer einen Lkw überholen wollten. Es wurde jedoch dann von beiden abgebrochen, wie die Polizei mitteilt - die näheren Umstände müssen noch ermittelt werden. Bekannt ist: Der vordere Pkw-Fahrer hielt kurz danach mitten in Auhausen an, so dass der nachfolgende, vorher bei dem Überholvorgang beteiligte 75-jährige Autofahrer auch anhalten musste. Der vordere Fahrer stieg nun aus, riss die Tür am Fahrzeug des Hintermannes auf und verpasste diesem laut schimpfend eine Ohrfeige. Anschließend setzte sich der Täter, dessen Kennzeichen bekannt ist, wieder in sein Fahrzeug und fuhr weiter, so die Polizei. (pm)

