vor 54 Min.

Autofahrerin landet im Schulhof

Die 39-Jährige kommt am Ortseingang von Alerheim ins Schleudern. Sie beschädigt einen Basketballkorb und ein Tartanfeld.

Leichte Verletzungen hat eine 39 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall in Alerheim erlitten. Laut Polizeibericht kam die Frau mit ihrem Wagen am Donnerstagfrüh am Ortseingang von Alerheim ins Schleudern. Sie kam von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zaunpfosten und fuhr weiter in den Schulhof, wo sie einen Basketballkorb sowie das Tartanfeld beschädigt. Dabei erlitt sie leichtere Verletzungen. Bei der etwas später durchgeführten Unfallaufnahme konnte bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt werden, berichtet die Polizei weiter. Ein Test ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Deswegen wurde der Führerschein der 39-Jährigen sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 8000 Euro. (pm)

