vor 47 Min.

Autofahrerin rutscht bei Hohenaltheim in drei Meter tiefen Straßengraben

Eine 24-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto und kommt von der Straße ab. Sie muss im Krankenhaus behandelt werden.

Bei Hohenaltheim hat sich eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag bei einem Unfall mehrere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die 24 Jährige auf der Kreisstraße von Bollstadt in Richtung Hohenaltheim, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle verlor, da das Heck ihres Fahrzeugs aufgrund der schneeglatten Straße ausgebrochen war. Die Frau lenkte zu stark gegen und rutschte nach rechts in einen rund drei Meter tiefen Straßengraben.

Durch den Unfall erlitt die junge Frau mehrere Prellungen sowie ein Halswirbelsäulenschleudertrauma und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 8500 Euro. RN

