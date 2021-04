Autofahrerin stößt mit Kind auf Fahrrad zusammen

Eine Autofahrerin stößt in Neresheim mit einem zwölf Jahre alten Kind zusammen. Das trägt dabei leichte Verletzungen davon.

Ein Unfall mit einem zwölf Jahre altem Kind hat sich in Neresheim ereignet. Das Kind fuhr am Samstag um 16.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Schlesierstraße in Richtung Ringstraße. Dort kollidierten nach Polizeiangaben das Kind und eine 55-jährigen VW-Fahrerin, die in Richtung Dominikus-Zimmermann-Straße unterwegs war.

Das Kind stürzte dabei gegen die Fahrzeugseite und zog sich leichte Verletzungen zu. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro. (pm)

