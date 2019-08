vor 22 Min.

Autofahrerin übersieht, dass Wagen vor ihr hält

In Wechingen hat sich am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung ein Unfall ereignet.

In Wechingen hat es am Sonntag an der Kreuzung zur Staatsstraße gekracht.

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagnachmittag in Wechingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhren beide Autos auf der Kreisstraße von Pfäfflingen kommend ortseinwärts. An der Kreuzung zur Staatsstraße musste die vorausfahrende Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Autofahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1500 Euro. (pm)

Themen Folgen