16:30 Uhr

Autofahrerin verursacht Unfall in Wallerstein

Die Polizei berichtet von einem Autounfall in Wallerstein.

Eine 43-Jährige fährt mit ihrem Auto von der B29 kommend nach Wallerstein ein, als es zum Unfall kommt. Welche Auswirkungen es gibt.

In Wallerstein hat eine 43-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war sie von der B29 kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte einen vorfahrtsberechtigten 57-jährigen Autofahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro. RN

