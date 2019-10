vor 51 Min.

Autos stoßen auf der Romantischen Straße zusammen

Auf der Bundesstraße 29 bei Baldingen hat sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall ereignet.

Zwei Autos sind am Donnerstagvormittag auf der Romantischen Straße bei Baldingen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Abzweigung in den Nördlinger Stadtteil. Es soll offenbar Verletzte geben. Feuerwehren und Polizei waren im Einsatz

Ein Update dieses Textes erfolgt, sobald weitere Informationen vorliegen. RN

Themen folgen