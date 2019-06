vor 53 Min.

Autos streifen sich in der Hofer Straße

Die gesamte rechte Seite eines der Fahrzeuge wird in Mitleidenschaft gezogen.

Beim Versuch von der einen Spur auf die andere zu wechseln, hat ein 31-Jähriger am Dienstagabend in der Hofer Straße ein nachfolgendes Fahrzeug zu spät erkannt. Von hinten war eine 57 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw über die Sperrfläche am Auto des 31-Jährigen vorbeigezogen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, kam es zur Streifkollision, wobei die gesamte rechte Seite am Fahrzeug der Frau in Mitleidenschaft gezogen wurde, so die Polizei. An den zwei Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro. (pm)

