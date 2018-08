Autospiegel abgefahren und geflüchtet

Die Polizei sucht nach dem Unfallverursacher. Der hatte zunächst angehalten, war dann aber weitergefahren.

Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend von Hürnheim in Richtung Hohenaltheim gefahren. In der Nähe des Niederaltheimer Weihers kam ihm ein anderer Pkw entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet, berichtet die Polizei. Dadurch streiften sich die beiden Fahrzeuge mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, fuhr aber danach gleich weiter. Zu diesem Wagen ist bisher nichts bekannt. Am Pkw des Anzeigeerstatters wurde der linke Außenspiegel komplett abgerissen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher bitte an die Nördlinger Polizei, Telefon 09081/29560. (pm)