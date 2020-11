vor 32 Min.

Autounfall in Möttingen mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten

In Möttingen ist es am Dienstag zu einem Autounfall gekommen.

Eine 51-jährige Autofahrerin will am Dienstag von der Romantischen Straße nach links abbiegen. Dabei übersieht sie ein entgegenkommendes Auto.

Zu einem Verkehrsunfall mit fünfstelligem Sachschaden ist es am Dienstagmittag in Möttingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Romantischen Straße und wollte nach links in Richtung Lierheim abbiegen. Dabei soll sie jedoch eine 57-jährige Autofahrerin übersehen haben. Es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Frauen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro. RN

