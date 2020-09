vor 39 Min.

Autounfall mit zwei Verletzten

Fahrzeug stößt mit Traktor zusammen

Auf der Staatsstraße zwischen Nördlingen und Deiningen hat sich am Mittwoch gegen 14.40 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, gab es dabei zwei Verletzte. Laut aktuellem Stand war ein Traktor vom Heutal gekommen, hatte die Straße nach Deiningen überquert und dabei die Vorfahrt missachtet. Ein Auto war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Streckenabschnitt unterwegs, als es schließlich zur Kollision kam.

Die Autofahrerin wurde schwer, der Traktorfahrer leicht verletzt. Am Traktor entstand ein Schaden von 2000 Euro, am Auto ein Totalschaden in Höhe von 20000 Euro. Die Staatsstraße war eine Stunde lang komplett gesperrt. RN

