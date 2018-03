15:26 Uhr

B 25: Starten die Bauarbeiten noch in diesem Jahr?

Die B 25 am Ortsausgang Möttingen in Richtung Nördlingen

Im Sportheim in Grosselfingen werden Stadt- und Gemeinderäte informiert. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Das Staatliche Bauamt Augsburg will noch in diesem Jahr mit dem dreispurigen Ausbau der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen beginnen. Dies machten Vertreter der Behörde am Dienstagabend bei einer nicht öffentlichen Informationsveranstaltung für den Nördlinger Stadtrat sowie die Gemeinderäte Möttingen und Reimlingen im Grosselfinger Sportheim deutlich. Oberbürgermeister Hermann Faul hatte dazu eingeladen. Voraussetzung für einen Baubeginn ist allerdings, dass die Stadt und Landwirt Georg Schabert ihre Klagen gegen die sogenannte „Brezl“ teilweise zurücknehmen und sich dabei nur auf die vorgesehene Brücke zur Anbindung des Reimlinger Heuwegs beschränken. Damit wäre der Weg für einen ersten, bereits planfestgestellten Bauabschnitt der Straße Richtung Möttingen frei.

Wie der Bereichsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes, Baudirektor Stefan Scheckinger, gegenüber unserer Zeitung sagte, habe Nördlingen bereits eine Teilrücknahme signalisiert. Mit Georg Schabert sei man diesbezüglich in Kontakt. Dem Vernehmen nach gehen die neuen Überlegungen auf der CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange zurück. Dieser habe offenbar bei den zuständigen Behörden mächtig Druck gemacht, um das Projekt trotz der Klagen weiter voranzubringen, hieß es. Sollten beide Kläger Entgegenkommen zeigen, will die Straßenbaubehörde zunächst mit dem Bau einer neuen, auf drei Spuren ausgelegten Brücke über den Steppachgraben beginnen, wie Scheckinger unserer Zeitung sagte. Während der Bauphase werde der Verkehr auf einer vorübergehend angelegten Straße um die Baustelle herumgeleitet. Damit müsse die Strecke nicht gesperrt werden, so Scheckinger. Mit großen Behinderungen sei nicht zu rechnen.

Nach Fertigstellung der neuen Steppachgraben-Brücke will das Straßenbauamt noch in diesem Jahr mit dem ersten Ausbauabschnitt wenige hundert Meter nach der „Brezl“ beginnen und die B 25 auf einer Länge von zwei Kilometern in Richtung Möttingen auf drei Spuren verbreitern. Scheckinger zufolge würde sich dieses Vorhaben bis ins Jahr 2019 hineinziehen. Zwischenzeitlich werde seine Behörde – vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 – einen Antrag auf Planfeststellung für einen zweiten, rund 1,4 Kilometer langen Ausbauabschnitt von der Kreuzung Grosselfingen/Balgheim bis zur Abzweigung nach Enkingen bei der Regierung von Schwaben stellen, beschrieb Scheckinger das weitere Vorgehen. Wenn alles glatt laufe und nach rund einem Jahr ein entsprechender Bescheid vorliege, könnte 2020 mit diesem Teilabschnitt begonnen werden. Mit einer Verhandlung der beiden Klagen gegen die Brezl rechnet der Baudirektor nicht vor Ende des Jahres. Bestätigt hat er die Berichterstattung der Rieser Nachrichten, wonach eine Brücke oder eine Unterführung an der Abzweigung nach Grosselfingen und Balgheim (B 25/DON 7) wegen des Vorkommens der Wiesenweihe derzeit ausscheide. Die Kreuzung werde bleiben wie sie ist. (bs)