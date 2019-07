vor 53 Min.

B 29 neu: Gesamte Trasse wird bestimmt

Bürger sollen beteiligt werden

Die Planung für den Ausbau der B29 in Richtung A 7 soll zügig vorangetrieben werden. Darüber waren sich der Amtschef im baden-württembergischen Verkehrsministerium, Professor Uwe Lahl, und der Landrat des Ostalbkreises, Klaus Pavel, bei einem Treffen am Mittwoch in Stuttgart einig, so eine Pressemitteilung des Ministeriums. Bei dem Gespräch, an dem auch die Bürgermeister der Gemeinde Riesbürg, Willibald Freihart, und der Stadt Bopfingen, Dr. Gunter Bühler, teilnahmen, vereinbarten Lahl und Pavel, dass der Ostalbkreis die Linienbestimmung mit umfassender Bürgerbeteiligung durchführt. Der Landkreis führt im Auftrag des Landes und in Abstimmung mit dem Land alle planerischen Schritte für eine Linienbestimmung und Bürgerbeteiligungen durch.

Lahl erklärt in einer Pressemitteilung: „Unser Ziel ist es, in der Raumschaft eine konsensfähige Trasse zu bekommen, um baldmöglichst in Abschnitten dann mit den einzelnen Ortsumgehungen beginnen zu können.“ Landrat Pavel sagte: „Wir freuen uns, dass damit die lange Wartezeit zu Ende ist. Der Ostalbkreis sichert zu, dass er eine schlanke und schnelle Linienbestimmung erarbeiten wird.“

Der Ausbau der B 29 ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 als Neubau (B 29 neu) mit drei Fahrstreifen auf einer Länge von circa 16 Kilometern im vordringlichen Bedarf enthalten. Das Verkehrsministerium hatte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) in einem Schreiben im März um Klärung gebeten, ob auf ein Linienbestimmungsverfahren verzichtet und die Planung zunächst auf die Ortsumfahrungen Pflaumloch und Trochtelfingen reduziert werden kann.

Das BMVI habe daraufhin bestätigt, dass Baden-Württemberg eine rechtssichere Planung erstellen muss, das heiße, dass auf eine Linienbestimmung nicht verzichtet werden könne, so die Pressemitteilung weiter. (pm)

