vor 45 Min.

B2: Gaffer behindern die Rettung

Der Unfall hätte schlimm enden können. Das erleben die Einsatzkräfte vor Ort

Von Wolfgang Widemann

Was alles passieren hätte können, darüber will sich Ralf Schurius erst gar keine großen Gedanken machen. Am Montag gegen 6 Uhr platzt an einem Lastwagen auf der B2 zwischen Mertingen und Nordendorf ein Reifen. Der Fahrer, 43, verliert die Kontrolle. Das Gespann prallt gegen die Leitplanke und kippt dann auf die linke Seite um. In Bruchteilen einer Sekunde werden zigtausende Stahlteile auf alle vier Fahrspuren der B2 geschleudert. Was kaum zu glauben ist: Kein Fahrzeug wird getroffen oder durch den Unfall beschädigt – auch nicht der Lastwagen, den der 43-Jährige soeben überholen wollte.

Dessen Fahrer reagiert blitzschnell und kann durch eine Vollbremsung verhindern, dass er in den quer über der Straße liegenden Laster oder in die rund 20 Tonnen wiegende Ladung rast. Der Beifahrer erleidet einen Schock. Auch der Mann am Lenkrad des verunglückten Lkw kommt glimpflich davon. Er muss wegen kleinerer Verletzungen lediglich ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Die Folgen des Unfalls sind gravierend. Die B2 muss im Berufsverkehr komplett gesperrt werden. In kurzer Zeit bilden sich lange Staus. Erst später kann die Straße in nördlicher Richtung wieder freigegeben werden, um 13 Uhr wenigstens eine Spur in Richtung Augsburg. Aber auch nachdem der Lkw mithilfe eines Autokrans aufgerichtet und abgeschleppt ist, dauern die Arbeiten an. Der Grund: Aus dem Tank der Zugmaschine, die auf dem Bankett zum Liegen gekommen ist, sind schätzungsweise 450 Liter Diesel ausgelaufen und im Boden versickert. Deshalb organisiert die Straßenmeisterei eine Baufirma. Die baggert verunreinigtes Erdreich ab und füllt es in Mulden.

Ärger bekommen fünf Verkehrsteilnehmer. Die zücken, als sie in Gegenrichtung an der Unfallstelle vorbeikommen, das Handy und filmen. Die Polizei registriert das verbotene Verhalten der Gaffer und notiert die Kennzeichen. „Das wird zur Anzeige gebracht“, erklärt Schurius. Auf die Handy-Sünder kommen ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg zu.

Kreisbrandmeister Volker Großmann (Mertingen) berichtet, dass die Anfahrt der Feuerwehr nervenaufreibend war. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer seien einfach mitten auf der Fahrbahn stehen geblieben. Dadurch sei an vielen Stellen keine Rettungsgasse vorhanden gewesen. Mancher Autofahrer sei augenscheinlich mit der Situation überfordert gewesen. Dass auch Lkw und ein Bus im Weg standen, mag Großmann nicht verstehen: „Das sind Berufskraftfahrer. Die sollten es eigentlich wissen.“

Themen Folgen