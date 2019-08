vor 37 Min.

B25: Nächster Schritt zum Ausbau

Eigentlich sollte an der Kreuzung zwischen der DON 7 und der B 25 eine Brücke über die Bundesstraße gebaut werden. Das scheiterte jedoch an Einwänden der Naturschutzbehörden. Jetzt soll sie so belassen werden, wie sie ist.

Zwischen Nördlingen und Möttingen soll die Bundesstraße künftig insgesamt drei Spuren haben. Welches Verfahren jetzt eingeleitet wurde.

Von Bernd Schied

Die Regierung von Schwaben hat auf Antrag des Staatlichen Bauamtes Augsburg das Planfeststellungsverfahren für den zweiten Bauabschnitt des vorgesehenen dreispurigen Ausbaus der Bundesstraße 25 zwischen Nördlingen und Möttingen eingeleitet. Bei diesem Abschnitt handelt es sich um eine 1,3 Kilometer lange Strecke. Sie beginnt rund einen Kilometer nach der derzeitigen Abzweigung in den Heuweg nach Reimlingen und reicht bis zur Kreuzung Grosselfingen/Balgheim. Die Straße soll künftig zwölf Meter breit sein.

Wie berichtet, war seitens des Staatlichen Bauamtes ursprünglich geplant, die Kreisstraße DON 7 von Balgheim nach Grosselfingen mit einer Brücke über die Bundesstraße zu führen, um somit eine höhere Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Dieses Vorhaben ist jedoch an der in diesem Bereich vorkommenden, vom Aussterben bedrohten Wiesenweihe gescheitert. Die Naturschutzbehörden haben sich aus diesem Grund vehement gegen eine Überführung an dieser Stelle gesperrt. Deshalb entschloss sich das Straßenbauamt, die Kreuzung B 25/DON7 zunächst so zu belassen, wie sie derzeit ist.

An dieser Entscheidung gab es Kritik von verschiedenen Seiten, unter anderem vom Möttinger Gemeinderat. Ein Straßenausbau sollte eigentlich mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer bringen, hieß es dort vor dem Hintergrund der Verkehrsunfälle, die sich in der Vergangenheit an dieser Stelle ereignet hatten. Das Staatliche Bauamt hielt entgegen, ein dreibahniger Ausbau einer Straße (im Fachjargon als „2+1“ bezeichnet) mit einer Überholspur sei ebenfalls ein Beitrag zu mehr Sicherheit.

Die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens durch die Regierung von Schwaben bedeutet nicht, dass jetzt bald die Bagger anrollen werden. In der Regel dauert ein solches Verfahren ein- bis eineinhalb Jahre. Am Ende steht dann der Planfeststellungsbeschluss und damit die Erlaubnis, mit dem Bau des Planungsabschnittes beginnen zu können.

Während der Planfeststellung können die entsprechenden Unterlagen von Jedermann eingesehen werden – beispielsweise im Internet unter www.regierung.schwaben.bayern.de in der Rubrik „Planung und Bau“. Außerdem werden sie zwischen dem 3. September und dem 2. Oktober in den Gemeinden Möttingen und Reimlingen, in der Stadt Nördlingen sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Ries zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist haben Betroffene bis 4. November Zeit, Einwendungen gegen das Projekt vorzubringen.

Die Einwendungsmöglichkeit genutzt hat beim ersten Bauabschnitt des Bundesstraßenausbaus nach Möttingen der Nördlinger Landwirt Georg Schabert (wir berichteten). Er hat gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt, weil er Hauptbetroffener der umstrittenen sogenannten „Brezl-Lösung“ ist, mit der der Heuweg aus Richtung Reimlingen mittels einer Brücke über die B 25 geführt werden soll.

Die Gerichtsverhandlung ist auf den 24. September in München terminiert. Sollte das Gericht die Klage abweisen, könnten die Bauarbeiten für den Abschnitt 1 relativ schnell beginnen. Wenn nicht, muss unter Umständen umgeplant werden.

