B25 bei Nördlingen: Linksabbiegen in den Heuweg jetzt verboten

Plus Das Landratsamt Donau-Ries ordnet an der Stelle zudem ein Stoppschild an. Was der Grund dafür ist.

Von Philipp Wehrmann

Autofahrer dürfen künftig nicht mehr links in den Heuweg abbiegen, wenn sie auf der Bundesstraße 25 von Möttingen kommend Richtung Nördlingen fahren. Die Straßenmeisterei Nördlingen hat im Auftrag des Landratsamts Donau-Ries entsprechende Arbeiten durchgeführt.

Grund dafür sei eine verkehrsrechtliche Anordnung, sagt Matthias Opel. Es habe eine Verkehrsschau mit dem Landratsamt und der Polizei stattgefunden. Elf Unfälle hatten sich demzufolge an dieser Stelle ereignet, weil Autofahrer beim Abbiegen vom Heuweg nach links oder rechts auf die B25 die Vorfahrt anderer Fahrzeuge missachtet hatten. Deshalb wurde das Vorfahrt-Achten-Schild durch ein Stoppschild und eine Stoppstelle ersetzt. Vier Unfälle ereigneten sich, als Autofahrer von der B25 links auf den Heuweg abbiegen wollten. Erst im Juli wurde eine 69-Jährige an dieser Stelle lebensgefährlich verletzt. Die Frau musste beim Linksabbiegen in den Heuweg aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens anhalten. Der 55-jährige Fahrer eines Kleinlastwagens erkannte die Verkehrssituation nicht und fuhr ungebremst auf das Auto der Frau auf. Das Fahrzeug wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, drehte sich mehrfach und kollidierte dort mit zwei weiteren Autos.

Autofahrer sollen künftig eine Ausfahrt vorher in Richtung Reimlingen fahren

Weil an der Stelle kein Linksabbiegerstreifen ist, sollen Autofahrer künftig eine Ausfahrt vorher in Richtung Reimlingen fahren. Die Beschilderung und Linienführung am Heuweg wurde von der Straßenmeisterei geändert. „Ich war kürzlich dort unterwegs. Ein Fahrer vor mir blinkte erst links, erkannte dann aber, dass er nicht mehr abbiegen darf.“ Der Chef der Straßenmeisterei weist darauf hin, dass die Stelle in absehbarer Zeit durch die Brezel-Lösung entschärft werden soll.

