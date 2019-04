B25 zwischen Möttingen und Harburg mehrere Wochen gesperrt

In Möttingen kam es auf einem Recyclinghof zu einem Brand. Rund 160 Feuerwehrmänner und Polizisten waren im Einsatz.

Auf einem Firmengelände in Trochtelfingen im Ostalbkreis hat sich ein schlimmer Arbeitsunfall ereignet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Donau-Ries

Brand in Möttingen: Entwarnung durch die Polizei

Update: Bewohner in Möttingen können Türen und Fenster wieder öffnen. In einer Recyclinganlage war es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand gekommen.