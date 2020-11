14:59 Uhr

B466 bei Löpsingen: Sichtschutzwände werden gebaut, Brückenlösung überprüft

Die Kreuzungen entlang der Bundesstraße 466 bei Baldingen sollen sicherer werden. Die Sichtschutzwände werden ab nächster Woche gebaut. Auch eine Brücke ist inzwischen im Gespräch.

Von 2015 bis 2017 sind die beiden Einmündungen zur Bundesstraße 466 bei Löpsingen als Unfallhäufungspunkte deklariert worden. Um weitere Unfälle zu verhindern, hat die Unfallkommission des Landkreises Donau-Ries nun Maßnahmen beschlossen, die die beiden Knotenpunkte entschärfen werden.

Mittels Sichtschutzwänden, wie sie bereits bei Alerheim an der Kreuzung Staatsstraße 2221 und der Kreisstraße DON 10 stehen, wird die Sicht beim Einfahren auf die Bundesstraße genommen. So muss der Fahrer bis zur Sichtlinie vor und gegebenenfalls anhalten, um den übergeordneten Verkehr auf der Bundesstraße einzuschätzen und sicher einzubiegen bzw. die Bundesstraße zu queren.

Bauarbeiten auf der B466 zwischen Nördlingen und Oettingen starten am Montag

Die Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag, 30. November, und werden rund drei Wochen andauern. Der Verkehr wird nicht umgeleitet, es wird lediglich im Zuge der Gemeindestraßen eine Fahrspureneinengung geben, teilt das zuständige Staatliche Bauamt in Augsburg mit. Die Sichtschutzwände werden an der Kreuzung mit der Ortsstraße auf beiden Seiten der Fahrspur, rechts und in der Mittelinsel, aufgestellt.

Das Gleiche gilt für die Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Süden (Saatsstraße 2213) kommend. An der Kreuzung mit der Bachstraße werden die Sichtschutzwände ebenfalls auf beiden Seiten der Fahrspur, allerdings nur aus Richtung Löpsingen kommend, errichtet. Die Aufstellung stellt eine vorübergehende Maßnahme dar, bis die beiden Kreuzungsbereiche baulich umgestaltet werden. Es wird unter anderem überprüft, ob eine Überführung der Gemeindeverbindungsstraße nach Klosterzimmern möglich ist, somit wird die Verkehrsbeziehung zwischen Löpsingen und Klosterzimmern aufrechterhalten, das Ein- und Abbiegen auf und von der B 466 wird dann laut Bauamt aber nicht mehr möglich sein. Für die Kreuzung mit der Ortsstraße hält die Unfallkommission einen Kreisverkehr oder eine Ampel für zielführend. (pm)





