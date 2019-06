vor 47 Min.

B466 in Nördlingen: Beim Linksabbiegen Radfahrer erwischt

Die Polizei musste am Donnerstag zu einem Einsatz in der Nürnberger Straße. (Symbolbild)

Ein 70-Jähriger wird bei dem Unfall verletzt und muss ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall zwischen Auto- und Fahrradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag in Nördlingen ereignet. Nach Angaben der Polizei wollte kurz nach 14 Uhr ein 62-jährige Autofahrer von der Nürnberger links in die Straße „An den Langenwiesen“ abbiegen.

Der Mann übersah einen Radfahrer, der ordnungsgemäß auf dem linksseitigen Radweg unterwegs war. Bei einer Kollision stürzte der 70-jährige Radfahrer zu Boden. Er wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. RN

