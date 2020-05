23.05.2020

BAföG rechtzeitig beantragen

Landratsamt gibt Tipps zum Verfahren

Auf eine frühzeitige Beantragung von BAföG bzw. „Aufstiegs-BAföG“ weist das Landratsamt Donau-Ries hin. Die Anträge sollen möglichst drei Monate vor Beginn der Ausbildung oder dem Ende des laufenden Bewilligungszeitraums gestellt werden. Dadurch werden Verzögerungen bei der Bearbeitung vermieden und es entstehen keine unnötigen Zahlungspausen.

Anträge sind beim Landratsamt Donau-Ries erhältlich. Ebenso besteht die Möglichkeit, den BAföG-Antrag bzw. den Antrag auf Aufstiegs-BAföG online auszufüllen unter https://afoegfofa.osrz-akdb.de/BAfoeGOnline/ABAfoeG/ beziehungsweise https://www.freistaat. bayern / suche / lebenslage / hierarchisch/verwaltung.

Bei einer Ausbildung bzw. einem Studium an einer Hochschule oder Fachhochschule ist der Antrag auf Ausbildungsförderung bei dem jeweils zuständigen Studentenwerk einzureichen. Dort werden auch Auskünfte diesbezüglich erteilt.

Informationen zur Ausbildungsförderung erteilt das Landratsamt Donau-Ries unter Telefon 0906/ 74-633, -233, -149 oder per E-Mail an bafoeg@lra-donau-ries.de. Des Weiteren finden monatlich Sprechtage beim Bürgerservice des Landratsamtes in Nördlingen nach vorheriger Terminvereinbarung statt. Die Termine für die Beratungstage können der Homepage des Landratsamtes www.donau-ries.de bzw. unserer Zeitung entnommen werden. (pm)

und Informationen sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter www.bafög.de und www.aufstiegs-bafoeg.de

