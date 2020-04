Backen: Rezepte von Mutter und Tochter aus Hohlheim

Plus Zwei schnelle Kuchen von Sandra und Svenja Beck aus Holheim bereichern die Frühjahrsausgabe des Zuckerguss. Die Bäckerinnen verraten uns ihre Tricks.

Seit einundzwanzig Ausgaben gibt es den Zuckerguss – das Back-Magazin unserer Zeitung. Die veröffentlichten Rezepte schätzen Svenja Beck und ihre Mutter Sandra aus Holheim von Anfang an. Sie seien es alle wert, nachgebacken zu werden, sagt Sandra Beck. In der aktuellen Frühjahrsausgabe sind die beiden Backbegeisterten zum ersten Mal selbst mit ihren Lieblingsrezepten vertreten, nachdem Tochter Svenja, die „sehr, sehr gerne backt“, wie ihre Mutter betont, bereits Rezepte im Heft unterbringen konnte.

Die Rezepte von Sandra und Svenja Beck aus Holheim haben es in das Backmagazin unserer Zeitung geschafft. Unsere Bilder zeigen von links den „Superschnellen Buttermilchkuchen“ und die Entstehung eines „Mini-Waffelkuchens“.

Bislang habe sie mit ihrer Tiramisu-Torte vergeblich versucht, ins Magazin zu kommen, erzählt Sandra Beck. Jetzt allerdings wurde sie mit ihrem „Superschnellen Buttermilchkuchen“ ausgewählt. Auf die Idee für dieses Rezept kam sie durch einen Kollegen, der ihr von seiner Vorliebe für Buttermilchkuchen erzählte. So recherchierte sie dazu im Internet, verringerte – wie sie es immer tue – die Menge an Zucker, passte den Umfang der Sahne-Butter-Mischung ihrem Geschmack an und fertig war ihr eigenes Rezept.

Gastgeschenk bei Einladungen oder auf Partys

Der im Nu zubereitete Rührkuchen wird noch mit Mandelblättchen bestreut, bevor er in den Ofen kommt. Doch der Clou sei, wie die Bäckerin verrät, dass nach dem Backen sofort das Gemisch aus Sahne und Butter aufgetragen wird. Denn erst dieser Abschluss mache den Kuchen saftig. Damit habe sie auch eine Kollegin begeistern können, was zu einem Testessen im Büro führte. Sandra Beck nutzt ihr Rezept aber auch für sich kurzfristig ankündigenden Besuch, denn der Kuchen schmecke auch warm sehr gut.

Die Rezepte von Sandra und Svenja Beck aus Holheim haben es in das Backmagazin unserer Zeitung geschafft. Unsere Bilder zeigen von links den „Superschnellen Buttermilchkuchen“ und die Entstehung eines „Mini-Waffelkuchens“.

Im Backmagazin Zuckerguss vertreten ist auch ihre Tochter Svenja mit einem handlichen Mini-Waffelkuchen. Die junge Bäckerin schätze diese kleinen, mit Schokolade überzogenen und bunten Zuckerkugeln bestreuten Kuchenportionen, wie sie sagt, als Gastgeschenk bei Einladungen ebenso wie als Mitbringsel auf Partys.

Kreative Eigenkreationen

Die Portionierung erfolgt durch Waffelbecher, die mit Kuchenteig gefüllt und dann gebacken werden. Auf die Rezeptidee sei die 18-Jährige, die gerne kocht, backt und auch Trompete spielt, gekommen, als sie nach etwas Süßem für einen Besuch bei Freunden gesucht habe.

Dass solche Geselligkeiten zur Zeit nicht stattfinden könnten, sei für sie als Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten nachzuvollziehen. Sie habe zwar keine Angst, jedoch Respekt vor der Krankheit, die durch den Coronavirus ausgelöst wird. Und damit die Hals-Nasen-Ohren-Praxis, in der sie arbeitet, bei einem Verdachtsfall nicht schließen müsse, erklärt sie, dürfen dort gerade keine Patienten mit Erkältungssymptomen angenommen werden.

Mutter Sandra Beck, die in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, fährt für ihren Vollzeitjob weiterhin regelmäßig ins Büro. Trotzdem nahmen sich beide am Wochenende die Zeit, um für ihr Fotoshooting für unsere Zeitung ihre Kuchen ein weiteres Mal zu backen. Denn auch das lässt sich jetzt mit der Familie, allein, oder zu zweit, realisieren: Endlich mal wieder einen süßen, leckeren Kuchen backen. Als Beschäftigung, Nahrung und Genuss in einem, so sind sich Mutter und Tochter sicher, helfe das Backen, in diesen schwierigen und kontaktarmen Zeiten durchzuhalten.

Hier könnt Ihr das Zuckerguss-Magazin kaufen:

Die „ Zuckerguss “-Frühlingsausgabe Nummer 21 enthält auf 70 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser



“-Frühlingsausgabe Nummer 21 enthält auf 70 Seiten zahlreiche schmackhafte unserer Leserinnen und Leser Sahne-Pfirsich-Kuchen, Kirschnudeln oder Rhabarber-Röllchen – diesmal dreht sich alles um sommerliche und fruchtige Kreationen



Neben den klassischen Rezepten von Kuchen und Torten gibt es auch ein Spezialkapitel mit gesunden und dennoch köstlichen Alternativen. Zudem gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ein spannendes Interview mit einem der Juroren und einige Geschenkideen aus der Backstube.

Verkaufsstellen:

Das Magazin „Zuckerguss“ ist zum Preis von 6,95 Euro zunächst nur im Onlineshop unter www.augsburger-allgemeine.de/shop sowie über die Bestellhotline 0821/777-4444 erhältlich. Demnächst wird es auch bei allen Service-Partnern unserer Zeitung und ausgewählten Buchhandlungen verfügbar sein.