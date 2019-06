15:53 Uhr

Badespaß im Wörnitzfreibad

Seit dem 1. Juni ist das Bad wieder geöffnet. Neue Mitarbeiter sind gestartet

Nach einem verregneten und zu kaltem Mai gibt es in diesen Tagen endlich Badewetter. So hat auch das Oettinger Wörnitzflussbad seit 1. Juni geöffnet. Schon am vergangenen Wochenende habe sich eine Vielzahl von Besuchern davon überzeugen können, dass alles für einen Badebetrieb hergerichtet ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. So hat der Kiosk mit Biergarten schon seit Längerem geöffnet und lädt zum Verweilen ein. Am Kiosk können auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten Karten für die Minigolf-Anlage erworben werden.

Die Badeaufsicht wird wieder von den städtischen Mitarbeitern Michael Oswald und Jörg Gruber wahrgenommen. Diese werden unterstützt von den Rettungsschwimmern Ann-Katrin Lutz, Frank Dittmann und Hermann Weiß, der neu hinzugekommen ist. Auch an der Kasse hat sich eine personelle Veränderung ergeben, der Kassenplatz ist mit Gabriele Schnabel und Frank Leipert als Ersatz für den langjährigen Mitarbeiter Kurt Schneider neu besetzt. Die Stadtverwaltung bittet alle Oettinger Stammgäste des Freibades, dass sie bitte immer ihre Jahreskarte zum Besuch des Freibades mitbringen mögen.

Die Badesaison wird in diesem Jahr schon am 1. September beendet, da dann die Abbrucharbeiten an Eingangsgebäude und Brücke zur Liegewiese beginnen. Der frühzeitige Baubeginn ist notwendig, damit die geplanten Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Flussbades bis zum Mai 2020 abgeschlossen werden können. Damit alle Badegäste und Spaziergänger einen ungetrübten Aufenthalt im Oettinger Wörnitzflussbad genießen können, sollte die Badeordnung unbedingt eingehalten werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Insbesondere die Hundebesitzer sollten beachten, dass der Aufenthalt von Hunden im Badegelände grundsätzlich verboten ist und dies auch außerhalb der Öffnungszeiten Gültigkeit hat.

Öffnungszeiten von Mai bis September: Samstag, Sonn- und Feiertage und in den Ferien 11.30 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag (außerhalb der Ferien): 13 bis 19 Uhr. Die Stadtverwaltung behält sich vor, bei schlechter Witterung das Wörnitzflussbad zeitweise zu schließen.