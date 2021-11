82-Jähriger übersieht Auto: 20.000 Euro Schaden

Beim Abbiegen hat ein Mann in Baldingen ein anderes Auto übersehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zwei Autos sind am Dienstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr in Baldingen zusammengestoßen. Ein 82-Jähriger fuhr mit seinem Pkw in der Straße „Bei der Dörre“. An der Einmündung zum Mühlweg wollte er laut Polizei nach links in diesen einbiegen.

Dabei soll er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 64-Jährigen übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. (pm)