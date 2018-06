vor 18 Min.

Baldingen: Männer stehlen Regenschirme und Make-up

Einer der beiden versuchte die Gegenstände zu stehlen, während der andere ihn vor Blicken schützte. Der Ladendetektiv erwischte die beiden jedoch.

Zwei Männer sind in einem Baldinger Einkaufszentrum bei einem Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollten die beiden Männer am Mittwochnachmittag gemeinsame Sache machen. Während ein 39-Jähriger zwei Regenschirme an seinem Körper versteckte, versuchte sein 30-jähriger Begleiter, in vor fremdem Blicken zu schützen. Der Ladendetektiv hatte die beiden aber schon ins Visier genommen und nach der Kasse ins Büro gebeten. Dort fand man bei einem der Täter noch eine gestohlene Pinzette und Make-up. Ein aufgefundenes Cuttermesser, bei einem der Beschuldigten, sollte offensichtlich zum Öffnen der Verpackungen dienen. Insgesamt verursachten die beiden einen Schaden von rund 56 Euro. (pm)

Themen Folgen