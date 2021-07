Unbekannter beschädigt geparktes Auto

In Baldingen wird ein geparktes Auto von einem Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Baldinger Wielandstraße ist am Freitag zwischen 13 und 15.30 Uhr ein Auto durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Das Schadensbild lässt laut Polizeiangaben auf einen Radfahrer schließen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen zu melden. Der Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro am Auto des Geschädigten. (pm)

