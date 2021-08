Eine Frau missachtete in Baldingen die Rechts-vor-Links Regelung und stieß mit dem Wagen einer 77-Jährigen zusammen.

In Baldingen ist es am Samstagvormittag zum Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Laut Polizeibericht missachtete eine 42-Jährige an der Ecke Steinäcker/Am Kehr die Rechts-vor-Links-Regelung und stieß deshalb mit ihrem Fahrzeug in das einer 77-Jährigen Fahrerin. Verletzt wurde dabei niemand, jedoch mussten beide Personenwagen abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrfähig waren. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro. (pm)

