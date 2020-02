vor 26 Min.

Band-Abschied: Noch eine letzte Portion Schlagersahne

Die Nördlinger Tanz- und Partyband „Schlagersahne“ gibt am Faschingsdienstag ihr Abschiedskonzert in der Nördlinger Gastwirtschaft Hennabruck (von links): Gitarrist René Wolf, Keyboarder Michael „Mikel“ Binder, Schlagzeuger und Bandleader Martin „Meddl“ Schneid und Bassist Stephan Stahl.

Plus Die Nördlinger Tanz- und Partyband gibt in der Hennabruck ihr Abschiedskonzert. Drei Mitglieder sind von Beginn an dabei.

Von Ronald Hummel

Nach gut 20 Jahren gibt die Nördlinger Tanz- und Partyband „Schlagersahne“ in der Nördlinger Wirtschaft „Hennabruck“ beim Baldinger Tor ihr Abschiedskonzert vom regulären Tourneebetrieb. In der Musikbranche mit ständig wechselnden Spieler-Konstellationen ist es selten, dass eine Kernformation so lange zusammenhält. Doch Bandleader und Schlagzeuger Martin „Meddl“ Schmied erinnert sich noch gut, wie er selbst, Keyboarder Michael „Mikel“ Binder und Bassist Stephan Stahl sich damals quasi gesucht und gefunden haben: „Das hat auf Anhieb schon ab der ersten Probe gut mit uns geklappt – Liebe auf den ersten Ton.“

