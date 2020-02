23.02.2020

Band-Abschied in Nördlingen: Noch eine letzte Portion Schlagersahne

Die Nördlinger Tanz- und Partyband „Schlagersahne“ gibt am Faschingsdienstag ihr Abschiedskonzert in der Nördlinger Gastwirtschaft Hennabruck (von links): Gitarrist René Wolf, Keyboarder Michael „Mikel“ Binder, Schlagzeuger und Bandleader Martin „Meddl“ Schneid und Bassist Stephan Stahl.

Plus Die Nördlinger Tanz- und Partyband gibt in der Hennabruck ihr Abschiedskonzert. Drei Mitglieder sind von Beginn an dabei.

Von Ronald Hummel

Nach gut 20 Jahren gibt die Nördlinger Tanz- und Partyband „Schlagersahne“ in der Nördlinger Wirtschaft „Hennabruck“ beim Baldinger Tor ihr Abschiedskonzert vom regulären Tourneebetrieb. In der Musikbranche mit ständig wechselnden Spieler-Konstellationen ist es selten, dass eine Kernformation so lange zusammenhält. Doch Bandleader und Schlagzeuger Martin „Meddl“ Schmied erinnert sich noch gut, wie er selbst, Keyboarder Michael „Mikel“ Binder und Bassist Stephan Stahl sich damals quasi gesucht und gefunden haben: „Das hat auf Anhieb schon ab der ersten Probe gut mit uns geklappt – Liebe auf den ersten Ton.“

Gitarristen wechselten immer wieder Beim vierten Mann, dem Gitarristen, war nicht so leicht zu einer Kontinuität zu finden – sie wechselten immer wieder, aber René Wolf ist der Band schließlich in den vergangenen sechs Jahren treu geblieben. Dabei ist es gerade die „Powerrock-Gitarre“, die den unverwechselbaren Musikgeschmack nach Schlagersahne ausmacht: Bald hatte sich als Stil herauskristallisiert, altbekannte Schlager von Flippers-Schnulzen bis zu Udo-Jürgens-Hits rockig mit der E-Gitarre zu hinterlegen, alle vier Musiker agierten gleichzeitig als Sänger. Dieser scheinbare Widerspruch gefiel dem Publikum, das im Laufe der Zeit immer jünger wurde. Die Band präsentierte in diesem Stil immer gewagtere Kompositionen wie beispielsweise den „Böhmischen Traum“ von Ernst Mosch, der bis dato nur mit Blasinstrumenten gespielt wurde, als rockigen Party-Hit. Anders als das Publikum brachten etliche Gitarristen vor René Wolf auf Dauer nicht richtig Schnulzen und Rock unter einen Hut: „Wir hatten da jahrelang einen richtigen Verschleiß“, sagt Meddl Schmied, „eigentlich unglaublich.“ Sie wollen auf jeder Hochzeit Hochstimmung garantieren Doch letztendlich kristallisierte sich eine Konstellation heraus, die laut dem Bandleader musikalisch wunderbar harmoniert – vielleicht gerade deshalb, weil da vier Menschen zusammenwirken, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein können. Die Band spielt nicht nur zu Party und Tanz auf; zu ihrem Markenzeichen gehört auch der fetzige Schlagersahne-Brautverzug, Garant für Hochstimmung auf jeder Hochzeit, der im Ries, Ostalb und der Donauregion bis heute Maßstäbe in der Live-Unterhaltungsmusik setzt. Bandleader Meddl zieht dabei als Moderator und Stimmungskanone vorneweg. Auch, wenn die Schlagersahne-Ära nun zu Ende geht nach dem Motto „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, kann das Brautverzug-Programm immer noch gebucht werden. Ansonsten endet das große, anstrengende Tourneeprogramm morgen in der Hennabruck, wo die Band über viele Jahre hinweg stimmungsvolle Faschingspartys auf Touren gebracht hat unter dem Slogan und Jingle „… aber bitte mit Sahne – Schlagersahne!“ Lesen Sie auch unsere Geschichte zur Gastwirtschaft Hennabruck: Essen wie bei Muttern

