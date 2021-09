Angels schließen internationales Basketball-Turnier in Luxemburg erfolgreich ab

Plus Trainer Ajtony Imreh bestätigt seinem Team „perfektes Teamwork“. Die Angels siegen in zwei von drei hochklassigen Spielen.

Die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen Eigner Angels kehren zufrieden von einem internationalen Turnier im luxemburgischen Grengewald zurück. Freitagabend schlugen sie knapp die gastgebende Mannschaft vom BBC Grengewald nach einem hochklassigen Spiel knapp mit 67:65. Dabei führte der Eurocup-Qualifikant aus Luxemburg bis kurz vor Schluss.