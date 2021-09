Basketball

vor 1 Min.

Angels wollen klaren Sieg gegen Heidelberg einfahren

Elina Koskimies hat am Samstag Geburtstag. Das wollen die Angels am Abend vorher schon mit einem Sieg gegen die Bascats feiern.

Plus Im ersten Heimspiel möchten sich die Nördlingerinnen keine Blöße geben. Am Sonntag wartet dann mit Keltern ein Härtetest für die Rieserinnen im aktuellen Höhenflug.

Von Thomas Lambertz

Nach einem guten Start der Eigner Angels in die Saison 2021/2022 mit einem Pokalsieg gegen Saarlouis und dem 68:67-Auswärtserfolg im ersten Ligaspiel beim TC Herne geht es am Freitag um 19.30 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle gegen die Bascats des SPN USC Heidelberg. Wichtig für Team und Umfeld wird dabei vor allem sein, die bisherige gute Laune bei maximaler Bodenhaftung zu behalten. Wie sind die Aussichten für die kommenden beiden Spiele?

