Sieg gegen Hannover: Die Angels wie beflügelt

Plus Den Nördlinger Angels gelingt in der Deutschen Basketball-Bundesliga eine Glanzleistung gegen die Füchse aus Hannover.

Ein Kraftakt sondergleichen gelang den Eigner Angels gegen den Tabellenvierten aus Hannover. Mit einer glänzenden Teamleistung in Offensive wie Defensive wurden die Hannover Füchse 76:60 besiegt, wobei die Kanadierin Sami Hill und die finnische Nationslspielerin Elina Koskimies herausragten.