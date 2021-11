Das zwischenzeitliche Aufbäumen der Angels reicht nicht

Plus Mit 76:61 (45:33) verlieren die Nördlinger Angels in Halle. Vor allem der Start der Basketballerinnen war katastrophal.

Vor den Augen des MDR-Fernsehens und einer großen Öffentlichkeit verpassten es die Eigner Angels Nördlingen bei den Gisa Lions aus Halle Werbung in eigener Sache zu machen. Mit 61:76 (Halbzeit 33:45) verlor das Team gegen den letztjährigen Playoff-Teilnehmer überraschend deutlich und ermöglichte den Gastgeberinnen den zweiten Saisonsieg. Für die Kraterbasketballerinnen war es die fünfte Niederlage dieser Spielzeit. Für die angeschlagenen Rieserinnen kommt die zweiwöchige Länderspielpause nun wie gerufen.