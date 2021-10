Basketball

Ein neuer Gegner und harter Brocken für die Angels

Plus Die Angels müssen gegen den Aufsteiger und Überraschungs-Tabellenführer der 1. Liga, die Rheinland Lions, antreten. Doch das Team hat, was den Rieserinnen fehlt: Eine Menge Personal.

Von Katja Gerstmeyr

Am fünften Spieltag der DBBL steht für die Eigner Angels ein Heimspiel gegen einen Liganeuling an. Nach einem tollen Start in die Saison mussten die Rieserinnen gegen Keltern klein beigeben und auch zuletzt in Osnabrück war aufgrund von mehreren Ausfällen nichts zu holen. Doch die Verletzungssituation hat sich beim Rieser Team noch nicht gebessert. Mit Meg Wilson fällt eine der besten Scorerinnen der Angels weiterhin aus. Und auch Mariam Haslé-Lagemann, die beim vergangenen Heimspiel die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Schnelligkeit und Energie begeisterte, kann am Wochenende noch nicht wieder mit von der Partie sein.

