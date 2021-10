Basketball

Nördlinger Angels brechen im letzten Viertel ein

Plus Die Nördlinger Basketballerinnen verlieren am Schluss deutlich. Dabei agieren sie mit Marburg lange Zeit auf Augenhöhe. Was das Team von Ajtony Imreh zwischenzeitlich schockte.

Von Thomas Lambertz

39 Jahre Damenbundesligageschichte trafen am Sonntag in der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle aufeinander. 25 Jahre bei dem BC Pharmaserv Marburg und das 14 Jahre bei den Eigner Angels aus Nördlingen. Und die Dinos der 1. DBBL haben es den „Jungspunden“ aus dem Ries gezeigt. 70:84 (35:44) verloren die Kraterbasketballerinnen ein Spiel, dass sie eigentlich auf der Habenseite verbuchen wollten. Es war möglicherweise der erwartete Einbruch, nachdem die Übungseinheiten und Spiele der Angels die letzten Wochen und Monate verletzungsbedingt personell unterbesetzt waren und die Spielerinnen um Coach Ajtony Imreh immer und immer über ihre Kapazitäten gehen mussten. Wie verlief das Spiel?

