Nördlinger Angels zerlegen Heidelberg in den Anfangsminuten

Plus Die Rieserinnen legen beim ersten Heimspiel gegen Heidelberg früh den Grundstein für den Sieg. Doch wegen zu vieler Fouls müssen Spielerinnen beider Teams vom Parkett.

Die Schallemissionen in der Hermann-Keßler-Halle haben erstmals seit unzähligen Corona- Monaten wieder die 80-Dezibel-Marke geknackt, denn die zahlreichen Nördlinger Fans gaben gleich zu Beginn des Heimspiels gegen Heidelberg ihr Bestes. Und das sorgte für einen Start nach Maß.