Basketball

17:21 Uhr

TSV Nördlingen: Gelungener Saisonauftakt im ersten Spiel

Plus Die Spieler des TSV Nördlingen siegen zum Saisonstart gegen Milbertshofen. Vor allem einer belebt die Offensive, als es nicht läuft.

Von Max Scherer

Mit einem 58:87-Sieg beim TSV Milbertshofen sind die Basketballer des TSV Nördlingen erfolgreich in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Dabei waren sie von Anfang an das bessere Team und entschieden die Partie trotz einiger Nachlässigkeiten in der Verteidigung letztlich deutlich für sich. Wer tat sich dabei besonders hervor?

