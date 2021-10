TSV Nördlingen muss zum Schwaben-Derby nach Stadtbergen

Plus Die Nördlinger Basketballer treffen auf Nachwuchs des Regionalligisten aus Stadtbergen. Wer beim TSV wieder zurück ist.

Der Saisonstart der Männer des TSV Nördlingen ist äußerst erfolgreich verlaufen. Nach drei Spieltagen kann das Team von Cheftrainer Mohammed Hajjar zwei Heimsiege sowie einen Auswärtssieg auf seinem Konto verbuchen und ist neben München Basket das einzige noch ungeschlagene Team in der 2. Regionalliga Süd. Wie ist die Ausgangslage für beide Teams?