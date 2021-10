Basketball

11:48 Uhr

Verletzungssorgen: Angels wollten Spiel verschieben

Plus Von Augenverletzung bis zur Gehirnerschütterung: Mehrere Nördlingerinnen stehen gegen Osnabrück nicht zur Verfügung. Doch das Spiel wurde nicht verschoben.

Von Katja Gerstmeyr

Die Saison in der DBBL ist angelaufen und für die Nördlinger Basketballfans gibt es bislang nichts zu meckern. Bis auf die Niederlage gegen den mehrmaligen Meister aus Keltern konnten die Eigner Angels die zurückliegenden Partien für sich entscheiden und auch im Pokal wurde die nächste Runde souverän erreicht. Der Einsatz des ganzen Teams zahlt sich also aus und rechtzeitig zur Rückkehr der Zuschauer ist in der Hermann-Kessler-Halle wieder sehenswerter Basketball geboten. Warum die Situation vor dem kommenden Spiel aber schwer einzuschätzen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen