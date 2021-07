Bauen

17:40 Uhr

Tiefgarage im Egerviertel: Das ärgert die Bürgerinitiative

Plus In Nördlingen soll auf dem ehemaligen Ankergelände ein neues Wohnviertel entstehen. Einige Stadträte hatten zuletzt gefordert, dass die dazugehörige Tiefgarage so groß wie möglich sein solle. Gleich zwei Seiten sehen das anders.

Von Martina Bachmann

Die Tiefgarage im neuen Egerviertel solle bitteschön so groß gebaut werden wie nur möglich: Das hatten gleich mehrere Räte bei der vergangenen Sitzung des Nördlinger Stadtrats gefordert. Doch genau diese Aussagen lösen bei so manchem Kopfschütteln aus.

