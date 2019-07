Bauen in Nördlingen: Was Höhn fordert

Plus Die Christsozialen wählen Steffen Höhn mit 100 Prozent zu ihrem Oberbürgermeister-Kandidaten. Der stellt Kernziele seines Wahlprogramms vor

Es ist eine besondere Woche für Steffen Höhn. Am 14. Juli hat seine Tochter Paula das Licht der Welt erblickt. Am Samstag nun steht er im früheren Biergarten des Rotochsenkellers auf der Marienhöhe vor den Mitgliedern des Nördlinger CSU-Ortsverbandes, um sich offiziell zu ihrem Oberbürgermeister-Kandidaten küren zu lassen. Die Parteifreunde stimmen zu 100 Prozent für ihren Hoffnungsträger.

Es ist ein Heimspiel für den 40-jährigen Politologen an diesem Spätnachmittag. Die Härtetests kommen erst noch, spätestens in der heißen Wahlkampfphase. Höhn weiß, dass ein Erfolg ganz alleine von ihm abhängen wird. Da werden ihm keine lokalen Polit-Größen wie Ulrich Lange, Stefan Rößle oder Wolfgang Fackler helfen können, geschweige denn „Promis“ aus der Landes- oder Bundespolitik, auf die Kandidaten gerne zurückgreifen in der Hoffnung, durch deren Bekanntheit noch einige zusätzliche Stimmen zu holen. Kommunalwahlen sind Urnengänge, bei denen es weniger auf politische Inhalte ankommt als vielmehr auf die Persönlichkeit der jeweiligen Kandidaten. Auch das ist Höhn klar, wie er in seiner gut halbstündigen Vorstellungsrede andeutet.

Er wolle zum jetzigen Zeitpunkt noch kein fertiges Wahlprogramm vorstellen, sondern exemplarisch nur einige Kernziele formulieren, sagt der Christdemokrat. Wichtig sei für ihn beispielsweise, die Nördlinger Stadtverwaltung zu digitalisieren und zu modernisieren. Verwunderung äußert Höhn in dem Zusammenhang über die PWG, die ein externes Büro beauftragen wolle, um die Verwaltung zu durchleuchten. Grundsätzlich habe er nichts dagegen, sagt er. Aber ein Dreivierteljahr vor den Wahlen dieser Vorschlag? Für Höhn der falsche Zeitpunkt. Eine Spitze richtet er gegen seinen PWG-Mitbewerber David Wittner, ohne ihn beim Namen zu nennen: „Weil die Stadtverwaltung Impulse von außen braucht, sollte auch deren neuer Chef nicht Teil der Verwaltung sein.“ Wittner leitet bekanntlich die Tourist-Info der Stadt.

Höhn: Erweiterung des Wemdinger Viertels hat absolute Priorität

Beim Thema Wohnungsbau, das inzwischen auch in den ländlichen Regionen in aller Munde ist, plädiert Steffen Höhn dafür, jedem „fleißigen Menschen“ zu ermöglichen, ein kleines Heim für seine Familie zu bauen. Wie dies die weniger Fleißigen bewerkstelligen sollen, dazu sagt er nichts. Absolute Priorität hat für ihn die Erweiterung des Wemdinger Viertels. „Es wäre sinnvoll, die Erschließung des neuen Teils abschnittsweise zu machen.“ Darüber hinaus sollten für einkommensschwache Haushalte vergünstigte Preise gelten und kleinere Doppel- und Reihenhäuser vorgesehen werden.

Steffen Höhn, CSU, will Nördlinger Oberbürgermeister werden. Video: RN

„Hoch interessant“ findet Steffen Höhn den Vorstoß der Stadtteilliste, in den Dorfzentren eigene Sanierungsgebiete mit den entsprechenden Zuschussmöglichkeiten zu schaffen. So könnten ehemalige Höfe und Wohngebäude revitalisiert und den Menschen ein Anreiz geboten werden, dort zu investieren – ganz nach dem Vorbild der Nördlinger Altstadt. Freuen dürften sich die Landwirte über Höhns Vorschlag, einen eigenen Haushaltsposten für die Feldwege vorzusehen und gleichzeitig einen Ausbau- und Sanierungsplan zu entwerfen.

Im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes strebt der CSU-Kandidat unter anderem ein Förderprogramm für eine Fassadenbegrünung in der Altstadt an. Er versprach zudem, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit 100 neue Bäume im Stadtgebiet pflanzen zu lassen.

Die rund 70 anwesenden Parteifreunde quittieren Höhns Ausführungen mit minutenlangem Beifall. Er selbst wirkt erleichtert und genießt sichtlich die Ovationen. CSU-Kreisvorsitzender Ulrich Lange nennt ihn den „idealen Neustart-Kandidaten“ für Nördlingen – fachlich kompetent, sehr besonnen und im Gegensatz zu ihm selbst einen Mann mit extrem guten Nerven. Eine deutliche Ansage für den Wahlkampf liefert Lange gleich mit: „Geh’ raus, sei unterwegs und neugierig auf die Menschen.“

