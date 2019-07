vor 39 Min.

Baulärm in Benzenzimmern: Ortsdurchfahrt wird saniert

Die Ortsdurchfahrt der Gemeinde wird derzeit saniert. Zwei Bauabschnitte sind vorgesehen, mit dem zweiten wird voraussichtlich im Herbst begonnen.

Von Bernd Schied

Bis vor einigen Wochen fuhren noch rund 3500 Fahrzeuge pro Tag durch die Benzenzimmerner Ortsdurchfahrt, die eine viel befahrene Verbindung von Wallerstein zur Autobahnanschlussstelle der A 7 bei Ellwangen darstellt und insbesondere vom Schwerlastverkehr genutzt wird. Die Anwohner sind seit Jahren einem hohen Lärmpegel ausgesetzt, wenn die großen Sattelzüge durch den kleinen Kirchheimer Ortsteil brettern. Auch das inzwischen wieder aufgehobene Durchfahrtverbot für Lastwagen über 12 Tonnen Gesamtgewicht brachte zum Leidwesen der Bürger keine spürbare Entlastung mit sich, weil die meisten Brummi-Fahrer entweder eine Ausnahmegenehmigung hatten oder sich einfach über das Verbot hinwegsetzten.

Seit einigen Wochen wird der Verkehrslärm durch das Rattern der Baumaschinen abgelöst. Die rund 900 Meter lange Trasse, die offiziell die Bezeichnung Landesstraße 1060 trägt, wird gerade grundlegend saniert. Zwei Bauabschnitte sind dafür vorgesehen. Beim ersten Teil von der westlichen Ortseinfahrt aus Richtung Dirgenheim bis zur Abzweigung nach Goldburghausen sind gerade die Baufirmen fleißig am Arbeiten. Mit dem zweiten Abschnitt vom Dorfplatz bis zur Ortsausfahrt nach Wallerstein werde voraussichtlich noch im Herbst begonnen, sagt Kirchheims Bürgermeister Willi Feige, der sich bisher sehr zufrieden mit dem Bauablauf zeigt. „Alles läuft im Grunde wie geplant.“ Auch hätte die Bevölkerung Verständnis für das Projekt – nicht zuletzt in der Erwartung, dass Benzenzimmern danach eine gut ausgebaute Ortsdurchfahrt mit entsprechenden neuen Gehwegen haben werde.

Das Land Baden-Würtemberg trägt die Kosten komplett

Weil es sich um eine Landesstraße handelt, ist für den Straßenbau das Land Baden-Württemberg zuständig, das auch die Kosten komplett trägt. Für die übrigen Arbeiten, die parallel dazu laufen, muss die Gemeinde Kirchheim mitunter tief in die Tasche greifen. In erste Linie für die Auswechslung des Abwasserkanals, wofür die Kommune laut Feige zu 100 Prozent selbst aufkommen muss. Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gebe es für die Neugestaltung der Gehwege. Da dies eine sogenannte Wohnumfeldmaßnahme sei, werde dieser Teilbereich staatlich gefördert. Die weiteren Arbeiten umfassen den Austausch der Wasserleitungen, die von der württembergischen Rieswasserversorgung getragen wird, die Erdverkabelung der örtlichen Stromversorgung durch den Energieversorger EnBW ODR und die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung, was den Hauseigentümer die Möglichkeit verschafft, sich Glasfaseranschlüsse auf eigene Kosten verlegen zu lassen.

Insgesamt beziffert Willi Feige die komplette Baumaßnahme auf rund 2,3 Millionen Euro. Der Anteil Kirchheims liege bei etwa eine Million Euro. Vor dem Hintergrund, dass seine Kommune nicht gerade als finanzstark gelte, werde die Summe auf mehrere Haushaltsjahre verteilt. Der Umleitungsverkehr aus östlicher Richtung erfolgt derzeit ab der Ortsmitte in Benzenzimmern über die Kreisstraße nach Goldburghausen und dann weiter über Kirchheim zur L 1060 nahe Dirgenheim. Die Umfahrung für Verkehrsteilnehmer aus Richtung Ellwangen verläuft genau umgekehrt.

Themen Folgen